عبدالناصر قنديل: حزب التجمع مدرسة سياسية متفردة فى العمل الوطنى العام

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وعضو المجلس الرئاسى، إن حزب التجمع استطاع منذ تأسيسه أن يكون مدرسة سياسية متفردة فى العمل الوطنى العام، بداية من قدرته على تجميع العديد من التيارات الفكرية اليسارية، وإدارة العمل المؤسسى بتوافق نادر أدى لظهور سبيكة تجمعية متجانسة، وأيضا قدرة التنظيم الحزبى على تقديم الرؤى والسياسات البديلة كجزء من معارضته للسلطة التنفيذية ونقد سياسات الحكم والتركيبة القيادية المنتخبة، والتى تتميز بالتنوع العمرى والفئوى والدينى بشكل لا يوجد له مثيل فى كافة التنظيمات الحزبية، مع إعمال قواعد الديمقراطية الداخلية بعدم استمرار قيادى فى موقعه لأكثر من دورتين فى سلوك قلدته الكثير من القوى لاحقا، ووضوح الأجندة الوطنية والنضالية التى لم تقبل المساومة أو التنازل فى أى لحظة تاريخية.

وأوضح قنديل فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن حزب التجمع هو مظاهرات الخبز ضد السياسات الاقتصادية لنظام السادات، قبل أن يرفض ويناضل ضد اتفاقية الصلح المنفرد مع إسرائيل «كامب ديفيد»، وصولا لرفض نظام الإخوان وقيادة الحركات الاحتجاجية والتظاهرات للخلاص منه كأول حزب سياسى يدعو ويناضل فى الطريق إلى ٣٠ يونيو.

ونوه الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إلى أنه رغم محدودية الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والتى تقتصر على ٦ نواب بمجلس النواب و٤ نواب بمجلس الشيوخ، إلا أنهم استطاعوا أن يلعبوا دورا مؤثرا فى العمل البرلمانى، من حيث طلب الكلمة، وإثارة القضايا، واقتراح مشروعات القوانين، والدفاع عن حقوق الفقراء ومحدودى الدخل بالصورة التى جعلت نواب التجمع ضمن أبرز الكفاءات الموجودة داخل المجلسين، وهو ما انعكس فى ثقة زملائهم واختيارات فى العديد من الهيئات واللجان البرلمانية.