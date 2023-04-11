محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة وفرت فرص عمل لذوي الهمم بـ6 شركات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب وخاصة ذوي الهمم.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سبل العيش للمواطنين، والاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم المهن التى يتطلبها سوق العمل.



وأضاف الشريف أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق تنظيم ملتقى التشغيل الخامس لذوى الهمم من الجنسين بالتعاون مع 6 شركات مشاركة وهي: شركة امريكانا لخدمات، وشركة فرجللو للمنتجات الغذائية، وشركة بداية لتصنيع اللحوم، ومستشفى ابراهيم عبيد، وشركة ليسيكو، وجملة ماركت.

هذا وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم عقد المقابلات لعدد 35 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين.

كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها تأمين إجتماعي ورعاية صحية طبقا للقانون كما تم مراعاة تناسب العمل مع نوع الاعاقة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.