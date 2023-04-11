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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتقنية الفار.. تنظيم بطولة في كرة القدم لكليات جامعة بورسعيد

الفار في البطولة
الفار في البطولة
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نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بطولة كرة القدم الخماسي على ملاعب كلية التربية الرياضية بمشاركة مختلف كليات جامعة بورسعيد. 

وشاركت في البطولة جميع كليات الجامعة بفرق رياضية في لعبة كرة القدم، وذلك في العام الثاني الذي تقام به هذه الدورة، في الوقت الذي أدار المباريات حكام من منطقة بورسعيد لكرة القدم، وظهرت تقنية "الفار" في البطولة كعامل مساعد للحكم لتحقيق العدالة التحكيمية.

وسادت بين اللاعبين في الفرق المختلفة أجواء من الروح الرياضية والتنافس، مما يساعدهم في التحلي بالإصرار والعزيمة وتحقيق الفوز.

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