حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالطالبية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس المتهم بقتل الشاب “ إيهاب.ف” 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن سبب المشاجرة هي خلافات الجيزة، حيث تعدي المتهم على المجني عليه “إيهاب” في العقد الثالث من العمر، بآلة حادة أصابه بها على رأسه، ما أدى لحدوث تهشم بالجمجمة ونزيف في المخ، نقل على إثره للمستشفى، لكنه توفي.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على المجني عليه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ايهاب.ف.ا، مصاب بالرأس.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب نشبت بينه وبين طرف آخر مشاجرة علي أثرها قام بضربه علي رأسه.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.