بالصور.. قصور الثقافة تحتفي بالعيد القومي لمحافظة أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمكتبة مصر العامة والتي تستمر حتى الأربعاء الموافق 19 أبريل ، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبمشاركة كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي ،وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط ، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ودكتوره أسماء عبدالرحمن استاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة أسيوط، والمخرج خالد أبو ضيف، وأحمد حمزة مدير قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر .

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم مقدمه من الاستاذ هاجر محروس مدير مكتبه مصر العامه التى اشادت فيها بالتعاون المثمر بين اقليم وسط الصعيد الثقافي ومكتبه مصر العامه، كما تمنت ان تستمر تلك المشاركه خلال الفترة القادمة.

اعقب ذلك كلمه القاها ضياء مكاوي رئيس الاقليم، معربا عن سعادته بذلك التعاون، كما وعد أن يستمر هذا التعاون بمختلف البرامج التي ينظمها اقليم وسط الصعيد الثقافي لدعم الكره والاماكن المحرومه ضمن برنامج حياه كريمة، ثم كلمه اللواء عصام سعد محافظ اسيوط والذي شكر فيها التعاون المثمر بين الهيئه العامه لقصور الثقافه ممثله في اقليم وسط الصعيد الثقافي وبين مكتبه مصر العامة.

أعقب ذلك بعض الفقرات الفنية والثقافية فرقة انشاد ديني، ومسرح عرائس ، ورشة خيامية ،ورشة تمثيل واكتشاف المواهب والرسم ، وغيرها من الفقرات فضلاً عن تنظيم مسابقات ثقافيه للأطفال واكتشاف مواهب لدى الاطفال فى الغناء الانشاد الديني على أن يتم توزيع جوائز قيمة للفائزين فى المسابقات الثقافية والدينية ومسابقات المواهب في نهاية الاسبوع الثقافي.

و تفقد المحافظ، ويرافقة ضياء مكاوى ، الورش الفنية والفنون التشكيلية والرسم واكتشاف المواهب والقاء الشعر والتمثيل ،مشيداً بمواهب التلاميذ والطلاب المشاركين في الفعاليات والمسابقة لافتاً إلى أهمية اكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليها للعمل على صقلها والاستفادة خاصة في ظل دعم ومساندة العاملين بالتربية والتعليم والثقافة ومكتبة مصر العامة بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية متمنياً التوفيق لهم في حياتهم العملية ومراحلهم التعليمية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية للطلاب والتلاميذ على مستوى المحافظة وبكافة مراحلها التعليمية لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم،



كما هنأ محافظ أسيوط الحضور وأبنائه تلاميذ وأطفال روضة المدارس المشاركة وأسرهم بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة الذى يوافق 18 ابريل من كل عام ، وشهر رمضان المعظم وتزامناً مع الاحتفال بيوم اليتيم مبدياً سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية في استمرار تنظيم فاعليات وأنشطة للمواطنين بمختلف فئاتهم بشكل لائق.

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