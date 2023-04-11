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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة تنفي تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا

لحوم - أرشيفيه
لحوم - أرشيفيه
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي أكدت أنه لا صحة لتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مٌشددةً على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وآمنة وخالية من أية هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مُشيرةً إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏هور مصر العرية رناسه مجلس المركز الإعلامى شائعات << تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً حقائق << الهيئة القومية لسلامة الغذاء غيرصحيح ونشددعلى أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدى أو المستوردة سليمة وامنة وخالية من أية هرمونات محظورة دولياً وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها ونشير إلى شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثفعل كافة الأسواق والمجازر عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وذبحها داخل المجازر المعتمدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط مخالفات NFSA الهينة القومية لسلامة‏'‏

 

شائعة لحوم محقونة بهرمونات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الحكومة تنفي