قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات أمنية مكثفة وتسمح ببدء الاعتكاف في الأقصى

أفادت مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، أن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين انتهت، وأغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين، كما سمح الاحتلال ببدء الاعتكاف في الأقصى.

وأضافت المراسلة أن هناك أملا بأن تلتزم الشرطة الإسرائيلية بما أصدرته من إيعازات للجيش ولم يكن هناك اقتحامات وفق البروتوكول المعمول به؛ ففي العشر الأواخر لا يوجد اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك إلا أنه كان هناك مشاورات وضغوط من مستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم على الشرطة أن تمرر هذا اليوم ضمن الاقتحامات الكاملة التي كانت تنوي فعلها، وذلك تزامنا مع عيد الفصح.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى باحات المسجد الأقصى، واقتحمت مُخيم جنين خلال الساعات القليلة الماضية؛ ما أسفر عن اعتقال 5 فلسطينيين.

وأوضحت أن التعزيزات الأمنية لقوات الاحتلال تركزت بمحيط مخيم جنين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات، أسفرت عن عدد من الإصابات للفلسطينيين.

يأتي ذلك ضمن الممارسات العنيفة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في مُختلف الأراضي المُحتلة أخيرًا، والتي شملت تنفيذ حملات مُكثفة لاقتحام المنازل واعتقال أصحابها؛ ما أسفر عن استشهاد صبي فلسطيني.