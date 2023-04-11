ضبط سمك فاسد وألوان صناعية محظورة تضاف للفسيخ بالوادي الجديد|صور

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من ضبط كميات من السمك والألوان الصناعية التي تضاف للفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تفتيش بمركز الخارجة.

وقالت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق بمركز الخارجة لمتابعة جودة المعروض من الأسماك خاصة المملحة منها في ظل إقتراب عيد الفطر حيث يقبل المواطنون على تناولها.

وأكدت علا، أن الحملة تمكنت من ضبط كميات من الأسماك فاسدة وجرى إعدامها على الفور وضبط ألوان صناعية تضاف على الفسيخ والأسماك المملحة محظور استخدامها كما جرى سحب عينات من كافة أنواع السمك والفسيخ بالمحلات لتحليلها وفحصها وجرى تحرير محاضر للمخالفين في الحملة.

وأشارت علا، إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتكليفات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بشن حملات على الأسواق لفحص الأغذية ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (1)

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (2)

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (3)

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (4)

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (5)

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (6)

جانب من حملة التفتيش لمديرية الصحة بالوادي الجديد (7)