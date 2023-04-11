"النمر" يتابع بدء أعمال الرصف بطريق 42 "أشمون - سنتريس"

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه حسام حسن نائب رئيس المدينة، أعمال البدء في وضع طبقة الرصف بطريق 42 (أشمون - سنتريس) والذي يتم رصف القطاع الأول به بطول حوالي 2كم، وسيتم رصف باقي القطاع بالطريق تباعاً، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لخدمة أهالي مركز أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بهذا الطريق دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبه أكد النمر، أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتذليل كل العقبات وإنجاز المهام لسرعة نهو أعمال الرصف بطريق (اشمون - سنتريس) نظراً لأهمية هذا الطريق وحيويته ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .