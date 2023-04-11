نيبينزيا: لا أساس للاتهامات الموجهة لروسيا بحصولها على أسلحة من دول أخرى

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الاتهامات الموجهة لروسيا بأنها حصلت على أسلحة من دول أخرى لا أساس لها من الصحة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″

الروسية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن "الاتهامات بشأن توريدات المواد ذات الاستخدام العسكري إلى روسيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا أساس لها، خلافا لانتهاكات محددة للاتفاقيات القائمة من قبل الدول الغربية".

وأضاف أن "كييف ورعاتها لم يقدموا أي شيء بهذا الخصوص إلا الترجيحات، كما لم تعثر الأجهزة المختصة التي تدعم عمل لجنة 1718 الخاصة بكوريا الشمالية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، على أي دليل يؤكد صحة الاتهامات التي جرى الحديث عنها اليوم".

وجاء ذلك ردا على مزاعم نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أن "روسيا حصلت على أسلحة من كوريا الشمالية، وتعتزم الحصول على توريدات إضافية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".