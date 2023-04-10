ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

روبوت ينهار من التعب بعد عمله 20 ساعة.. فيديو وصور

لحظه انهيار الروبوت
لحظه انهيار الروبوت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض روبوت من صنع شركة "أجيليتي روبوتكس" للانهيار جراء التعب بعد عمل دون انقطاع لمدة 20 ساعة في نقل البضائع من الرفوف.

https://www.facebook.com/100090420330011/videos/262125789502703/?mibextid=Nif5oz

 

ووثق الفيديو في مشهد غير مألوف لحظة سقوط الروبوت على الأرض بعد أن شعر بالإرهاق ،خلال فترة عمل مطولة ،حيث أظهر الفيديو الروبوت وهو ينخفض تدريجياً حتى يصل إلى الأرض، ويتوقف بشكل نهائي.

وبرر خبراء الروبوتات سقوطه إلى الإرهاق الذي شعر به بعد فترة عمل مطولة،ويعد هذا الحادث تذكيراً لأهمية الراحة والصيانة الدورية للروبوتات لضمان أدائها المستمر والفعال.

الروبوتات الروبوت روبوت روبوتات انهيار روبرت