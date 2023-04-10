روبوت ينهار من التعب بعد عمله 20 ساعة.. فيديو وصور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض روبوت من صنع شركة "أجيليتي روبوتكس" للانهيار جراء التعب بعد عمل دون انقطاع لمدة 20 ساعة في نقل البضائع من الرفوف.

https://www.facebook.com/100090420330011/videos/262125789502703/?mibextid=Nif5oz

ووثق الفيديو في مشهد غير مألوف لحظة سقوط الروبوت على الأرض بعد أن شعر بالإرهاق ،خلال فترة عمل مطولة ،حيث أظهر الفيديو الروبوت وهو ينخفض تدريجياً حتى يصل إلى الأرض، ويتوقف بشكل نهائي.

وبرر خبراء الروبوتات سقوطه إلى الإرهاق الذي شعر به بعد فترة عمل مطولة،ويعد هذا الحادث تذكيراً لأهمية الراحة والصيانة الدورية للروبوتات لضمان أدائها المستمر والفعال.