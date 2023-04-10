تعرفي على أفضل طريقة لتحضير "الدجاج المشوي" بالمنزل

الدجاج المشوي من الوجبات المفضلة لدى الجميع كبار وصغار، ويختلف حسب طريقة الشوي في الفرن أو على الفحم أو على الشواية الكهربائية، وعادة ما تقدم مع المكرونة لذا نقدم لكي طريقة تحضيره بالمنزل:



المقادير"تكفي 4 أشخاص":



• دجاجة صحيحة "كيلو"

• فصين ثوم مفروم

• ملعقتين كبيرتين"ملعقة طعام" عصير ليمون

• 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل بلسميك

• 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل أبيض

• 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت زيتون

• 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صويا صوص

• 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

• 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بابريكا

• 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات

• 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" قرفة ناعمة

• 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زعتر مجفف

• 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ريحان مجفف

وفري وحضري 4 أطباق بدجاجة واحدة



خطوات التحضير:

نغسل الدجاجة جيداً، ثم نتركها في مصفاة لتتخلص من الماء تماما.

ثم في بولة صغيرة، نضع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والخل والخل البلسميك والصويا صوص، ونخلطهم جيدا، ثم نتبلهم بالملح والبابريكا والقرفة والبهارات والزعتر والريحان، ونخلطهم مرة أخرى.

3. ندعك الدجاجة بالتتبيلة من الداخل والخارج وبين الجلد واللحم، ثم نضعها في كيس، ونتركها في الثلاجة ليلة كاملة أو لمدة 6 ساعات على الأقل.

4. نسخن الفرن على درجة حرارة 190 مئوية.

5. نضع الدجاجة على صينية مثبت بها حامل للشوي .