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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يشارك في الإفطار الجماعي لأسر الأرامل والأطفال اليتامى

محافظ مطروح يشارك
محافظ مطروح يشارك في الإفطار الجماعى لأسر الأرامل والأطفال ا
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شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، حفل الإفطار الجماعى لأسر الأرامل والأطفال الأيتام، والذى نظمته جمعية أصول الخيرية لتنمية المجتمع برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، وحضور اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وأعضاء الجمعية، وذلك بقاعة حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسى مطروح. 


ووجه محافظ مطروح التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا على اهتمامه ودعمه لجميع الأسر الأولى بالرعاية مع الإشادة بجمعية أصول وحرصها على الوصول إلى جميع المستحقين مع توزيع هدايا رمضان وصولا إلى أقصى القرى والتجمعات الصحراوية.
وأكد اللواء خالد شعيب تقديم المحافظة أوجه التعاون والدعم وتلبية احتياجات ومطالب الأولي بالرعاية، كما قام بتوزيع هدايا مالية مهداة من جمعية أصول على الأطفال الأيتام بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وسط فرحة الأطفال وذويهم.


كما أقيم على هامش الإفطار عروض فنية وتنورة وسط بهجة وفرحة من الأطفال الحضور.

إفطار الأرامل والأطفال اليتامى

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