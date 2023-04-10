تعرف على فضل الليالي العشر الاواخر من رمضان وفضائل الأعمال

تبدأ مساء غدا" الثلاثاء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام العشر الأواخر من رمضان 2023 بالخير والطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء، بالإضافة إلى تحرى ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»، وأرجح ما ذهب إليه العلماء أنها ليلة السابع والعشرين.



العشر الاواخر:



العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

- ليلة 21 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الثلاثاء 2023 ـ 4ـ 11 حتى فجر الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 12.

- ليلة 23 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الخميس 2023 ـ 4 ـ 13 حتى فجر الجمعة 2023 ـ 4 ـ 1.

- ليلة 25 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب السبت 2023 ـ 4 ـ 15 حتى فجر الأحد 2023 ـ 4 ـ 16.

- ليلة 27 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الإثنين 2023 ـ 4 ـ 17 حتى فجر الثلاثاء 2023 ـ 4 ـ 18.

- ليلة 29 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 19 حتى فجر الخميس 2023ـ 4 ـ 20.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

وفيما يتعلق بـ دعاء ليلة القدر التي ذهب العلماء إلى حلولها في العشر الأواخر من رمضان 2023، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم

فضل العشر الأواخر من رمضان:

إحياء الليل، ففي حديث عائشة قالت: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر -يعني الأخير- شمر وشد المئزر” رواه أحمد، ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه، ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة، قالت: “ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح”. 2. ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها من الليالي، قال سفيان الثوري: أحب إليَّ إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، ويجتهد فيه، ويُنهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليّا ليلا فيقول لهما: «ألا تقومان فُتصليان» رواه البخاري ومسلم، وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يُوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة، ونضح الماء في وجهه، ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: }وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا {[طه:132].