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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود شبانة يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الحرس

محمود شبانه يعود لتدريبات الزمالك استعدادا للحرس

محمود شبانه لاعب
محمود شبانه لاعب الزمالك
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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود شبانة مدافع الأبيض، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الركبة، مما تسبب في غيابه عن فريقه في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي مساء الأمس في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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