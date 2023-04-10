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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رومانيا تسعى لشراء 54 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"

رومانيا
رومانيا
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 أرسلت وزارة الدفاع الرومانية إلى نواب البرلمان للموافقة على الطلب الرسمي لشراء 54 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز".

 وبحسب موقع "رومانيا إنسايدر" الإخباري الروماني، من المتوقع أن يتجاوز العقد 100 مليون يورو، لذا تجب.  الموافقة عليه من جانب البرلمان في رومانيا، ولم تذكر وزارة الدفاع الرومانية القيمة التقريبية المقدرة للصفقة.
ووفقا للوثيقة المرسلة إلى المشرعين الرومانيين، تشمل الصفقة 54 دبابة أبرامز تمت ترقيتها إلى M1A2، بالإضافة إلى 12 من المشتقات، وهي قيد الاستخدام من جانب الجيش الأمريكي.
كما ستشمل الصفقة ذخيرة وأجهزة محاكاة للتدريب، ومن المتوقع أن يبدأ برنامج الشراء هذا العام.

رومانيا دبابة أمريكية أبرامز