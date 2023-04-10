الزمالك يجهز ثنائي الفريق للقاء حرس الحدود بالدوري

يجهز الجهاز الفني بالزمالك، ثنائي الفريق عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي لمباراة حرس الحدود المقبلة وذلك من أجل دعم قائمة الفريق .

ويعاني الثنائي من إصابة تسببت في غيابهم عن لقاء الزمالك أمس أمام البنك الأهلي، على أن يقوم الجهاز الفني بتجهيزهم ببرنامج بدني وفني قوي للمشاركة بالمباريات المقبلة .

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك حاليا على الدولي أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر دون وجود لاعب بديل لحين عودة عبدالشافي وعبدالله جمعة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة الفريق الأبيض لتدريباته اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على البنك الأهلي مساء أمس الأحد في الدوري، استعداد للقاء حرس الحدود المرتقب في المسابقة المحلية.

وفاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.