نون: نؤمن بضرورة تمكين المرأة ودعم تواجدها في مختلف مجالات الحياة

كشفت ميرنا مكاوي، مديرة التخطيط الاستراتيجي في القسم التجاري في شركة نون، أن قطاع التكنولوجيا هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتطوير، حيث يشهد القطاع الآن تقلد عدد أكبر بكثير من السيدات في مناصب قيادية، مما يساعد على سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

وهو ما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، والتي تهدف إلى منح المرأة المصرية فرص اقتصادية متساوية حتى تتمكن من المساهمة بشكل مستمر في تحقيق التنمية المستدامة دون تمييز. ويعتبر القطاع الخاص عاملاً أساسياً في التمكين الاقتصادي للمرأة في جميع القطاعات.

اضافت قائلة "بصفتها لاعبًا رقميًا محليًا، تعد نون, المنصة الرقمية الرائدة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط, مثالاً لبيئة عمل ذو ثقافة تقدر تمكين المرأة. فتلعب المرأة دورًا أساسياً في مجموعة متنوعة من الأقسام في نون، حيث يتولى العديد من المناصب القيادية.

ميرنا مكاوي

وتابعت: "منذ انضمامي لنون، لاحظت مدى سرعة سد الفجوة بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا، حيث تتاح جميع فرص العمل للسيدات في جميع الاقسام، وتمنح بيئة عمل نون المرأة صوتاً وتشجعها لقيادة المبادرات والإدارات."

وعلقت، "كوني أعمل في شركة تقنية، وخاصة شركة سريعة الوتيرة مثل نون، حيث أدير فريقًا مهمًا يركز على التخطيط الاستراتيجي، ساعدني في تطوير المهارات المبتكرة اللازمة للتعامل مع مثل هذا القطاع المتطور."

أشارت مكاوي: "تتطلب وظيفتي في نون قيادة قرارات رئيسية، مما يتيح لي العمل باستمرار مع مختلف أصحاب المصلحة في جميع الإدارات مع إدارة فريق بشكل مباشر، لقد منحني ذلك مجموعة متنوعة من المهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع السريع، وخاصة بعد أن نال دخول نون السوق المصري في عام 2019 ترحيباً كبيراً ونموًاً سريعاً."

لقد جعل تبسيط نون للتجربة على قاعدة عملائنا المتنامية والبائعين المحليين فهم كيفية عمل الأقسام المختلفة رحلة. يشمل ذلك البيئة الرقمية المتكاملة للمنصة وامتلاك نون لأكبر شبكة لوجستية لتنفيذ عمليات التوصيل في الشرق الأوسط، ووجود مراكز تلبية احتياجات العملاء عالية التقنية ومراكز التوصيل في جميع أنحاء مصر."

مها الأنصاري

من جانبها أكدت مها الأنصاري، مديرة تسويق موقع نون مصر، أن المرأة تستطيع القيام بالتسويق السريع التغيير. وذلك لقدرتها علي فهم سلوك المستهلك وكيف تتغير عادات الشراء أثناء تصميم حملات البيع على مدار العام."

أشارت الي ان 70٪ من فريق العمل الخاص بها يتكون من الشابات، اللواتي يمتلكن الكثير من الطموح والإمكانيات ليصبحن قادة نون في المستقبل، مضيفة : "يتوسع نطاق المعرفة لدي كل يوم حيث استمر في إدارة حملات البيع والعلامات التجارية الرئيسية، تجديد تجربة الموقع، ورؤية كيف يتغير شكل الموقع كل شهر لقاعدة عملاء نون المتنامية في مصر."

"يدعم دور المرأة فريق النمو في نون مصر بشكل مباشر، حيث تتولى الفتيات 6 من أصل 9 مناصب إدارية" يعلق مصطفى سالم، نائب رئيس لقسم النمو والاستراتيجية الرقمية في نون مصر. "أنا فخور جدًا بإنجازاتهن وبتطوريهن لقطاع سريع الوتيرة، وكان يعتبر سابقاً مجال يهيمن عليه الرجال."