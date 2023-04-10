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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا: العثور على جثة رابعة تحت أنقاض المبنى المنهار في مارسيليا

أنقاض المبنى السكني
أنقاض المبنى السكني المنهار بوسط مارسيليا
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 عثر رجال الإنقاذ، اليوم الاثنين، على جثة رابعة من بين أنقاض المبنى السكني المنهار بوسط مارسيليا (جنوب فرنسا)، وفقا لرئيس عمليات الإنقاذ في مارسيليا. 

وأوضح رئيس عمليات الإنقاذ أنه تم اكتشاف جثة رابعة تحت أنقاض المبنى المنهار في شارع "تيفولي"، و"على مسافة ليست بعيدة من الضحايا السابقين"، مشيرا إلى أنه لم يتم انتشالها من تحت الأنقاض حتى الآن
وستبدأ أولا عمليات إزالة جميع الأنقاض التي تحيط بالجثة.
وكان رجال الإنقاذ قد أكدوا في بيان مقتضب فجر اليوم إنه عثر على "جثتين" تحت الأنقاض من أصل 8 أشخاص في عداد المفقودين، بعد 24 ساعة من انهيار المبنى السكني رقم 17 في شارع تيفولي في حي "لا بيلين" وسط مارسيليا، لكن "سيستغرق استخراج الجثث من الموقع وقتا طويلا" ثم، تم العثور صباح اليوم على جثة ثالثة من بين أنقاض المبنى.

مارسيليا فرنسا تيفولي