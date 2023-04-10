ضياء خليل مديرًا تنفيذيًّا لصندوق رعاية المبتكرين بوزارة التعليم العالي

أصدر دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب دكتور ضياء خليل أستاذ الضوئيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد عامر المدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على جهوده وعطائه المتميز خلال فترة توليه المسئولية (أكتوبر 2020 حتى أبريل 2023)، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن د.ضياء خليل حصل على درجة الدكتوراه من INPG France عام 1993، وتخصص في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، و تخصصه الدقيق هو علم الاتصالات الضوئية.

كما أن د.ضياء خليل له مسيرة علمية تمتد إلى 35 عامًا من الخبرة في أنظمة الضوئيات الدقيقة، بما في ذلك الإلكترونيات الضوئية المتكاملة وتكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية الصغرى.

و حصل د.ضياء خليل على جائزة الدولة التقديرية، وصُنف ضمن أفضل ٢% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي وفقًا لدراسة جامعة ستانفورد التي أصدرتها قاعدة Elsevier