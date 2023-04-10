محلل سياسي: العلاقات المصرية السودانية متينة على المستويين الرسمي والشعبي

قال المحلل السياسي محمد إدريس، إن العلاقات المصرية السودانية "أزلية تاريخية" ويربطهما مواقف وقضايا مشتركة، موضحا أن العلاقة بين مصر والسودان مرت بمنعطفات تاريخية ولكن العلاقة على المستويين الشعبي والرسمي متينة ومتماسكة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية السودانية تحتاج العمل على زيادة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات بالتبادل بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن المواطن السوداني يطمئن بوجود تواصل مصري مع بلاده وطرح مبادرات مختلفة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني بدون تحقيق أي منافع كما يحدث من دول أخرى.

كما لفت المحلل السياسي محمد إدريس، إلى أن العلاقات المصرية السودانية تطورت كثيرا بعد ثورة 30 يونيو وتم توقيع اتفاقيات مشتركة بين الغرف الاستثمارية وقطاع الأعمال وغيرها لتطوير العلاقات وتحقيق استفادة اقتصادية ضخمة لكل من البلدين.