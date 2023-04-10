سنغافورة تعرب عن قلقها إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية

الإثنين 10/أبريل/2023 - 12:02 م

أعربت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم /الاثنين/ عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن المتحدث باسم الوزارة قوله "سنغافورة ما زالت تشعر بقلق عميق ازاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ونتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ".

وحثت الخارجية جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات لمنع سقوط المزيد من الضحايا، واحترام قدسية الأماكن الدينية مثل المسجد الأقصى لتمكين المواطنين من العبادة بأمان وسلام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.