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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سنغافورة تعرب عن قلقها إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية

سنغافورة
سنغافورة
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 أعربت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم /الاثنين/ عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن المتحدث باسم الوزارة قوله "سنغافورة ما زالت تشعر بقلق عميق ازاء   تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ونتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ".
وحثت الخارجية جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات لمنع سقوط المزيد من الضحايا، واحترام قدسية الأماكن الدينية مثل المسجد الأقصى لتمكين المواطنين من العبادة بأمان وسلام، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

رمضان سنغافورة الخارجية السنغافورية