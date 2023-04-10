داليا عبدالرحيم: زيارات السيسي الميدانية رسالة طمأنة بعودة الأمن والاستقرار في البلاد

الإثنين 10/أبريل/2023 - 11:14 ص

أكدت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير "البوابة نيوز"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقسم شرطة مدينة نصر، بمثابة رسالة طمأنة بعودة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشارت داليا عبدالرحيم، في لقاء مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، إلى أن الزيارة تعتبر رسالة للعالم بأن مصر تخلصت نهائيا من الإرهاب.

وأكدت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن مصر في ظل الظروف الراهنة قادرة على حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، في ظل اضطرابات تحيط بها في دول الجوار.

وتابعت أن استراتيجية الرئيس السيسي في إدارة الدولة لم نعتاد عليها، فلأول مرة نرى رئيس الجمهورية حريص دوما على التواجد المباشر مع المواطنين.

وأشارت داليا عبدالرحيم، ، إلى أن الرئيس السيسي يحرص في جولاته على نشر ثقافة الوعي عبر المناقشات المباشرة مع المواطنين، حتى لا يقعوا فريسة للإعلام المعادي.