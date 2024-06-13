غداً.. دير "الآباء" يحتفل بعيد استشهاد القديس ابسخيرون القليني

يحتفل دير القديس مارمرقس الرسول أو "دير الآباء" بطريق العلمين، غداً الجمعة 14 يونيو، باستشهاد القديس أبسخيرون القلينى "الأب القوى"، وذلك بإقامة القداس الإلهى يترأسه الراهب القمص لوكاس الأنبا بيشوى - رئيس الدير، ومجمع رهبان الدير والشمامسة.

يأتى هذا الاحتفال متزامناً مع احتفالات الشعب المصرى بمختلف طوائفه خلال شهر يونيو الجارى، فمنذ أيام قليلة احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر، الذى يوافق 1 يونيو سنوياً، وعلى مدار الشهر الجارى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأعياد القديسين، ويوم الأحد القادم من شهر يونيو الجارى سنحتفل جميعاً بعيد الأضحى المبارك، وأيضاً مع نهاية الشهر الجارى ستحتفل الدولة المصرية كلها بعيد ثورة 30 يونيو، كان دير القديس مارمرقس الرسول قد احتفل فى 8 مايو الماضى بعيد استشهاد القديس مارمرقس الرسول "كاروز الديار المصرية وأول باباوات الإسكندرية".



من هو القديس ابسخيرون القلينى؟

ولد بمدينة قلين - محافظة كفر الشيخ، وكان جندياً شجاعاً محبوباً بين رفقائه ورؤسائه، محبا للإيمان المسيحى القويم، ورفض تنفيذ أوامر الإمبراطور دقلديانوس بالسجود والتبخير وعبادة الأوثان، فقام دقلديانوس بتعذيبه بمختلف العذابات، وكان الرب يقويه ويشفيه، وأخيراً قطع رأسه ونال إكليل الشهادة، واشتهر القديس أبسخيرن القلينى بعمل المعجزات، منها على سبيل المثال:

إن أهل قلين اعتادوا أن يعينوا ليلة محددة لإقامة عدداً من الزيجات معا، ربما بسبب صعوبة المواصلات فى ذلك الوقت، وفى أحد هذه الاحتفالات إذ كان حوالى مائة شخص مجتمعين فى الكنيسة يتشفعون بالقديس أبسخيرون، وفى الليل قبل أن ينفذ المضطهدون ما في نيتهم نقلت الكنيسة بمن فيها إلى البيهو - بالمنيا بصعيد مصر، وفي الصباح خرج الناس من الكنيسة ليجدوا أنفسهم فى بلد غير بلدهم، ومازالت الكنيسة قائمة إلى يومنا هذا باسم القديس آبسخيرون القلينى فى البيهو - بمحافظة المنيا.

وتطلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الشهيد أبسخيرون القلينى "شفيع المقبلين على الزواج، وشفيع المتزوجين، وشفيع المشاكل الزوجية".

أما عن دير القديس مارمرقس الرسول والشهيد ابسخيرون القلينى، فقد كان مقرا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة 49 عامًا، ويُعرف بـ" دير الآباء"، لأنة خرج من الدير 6 باباوات للكنيسة ، و16 أسقفا ، ويضم الدير 3 كنائس : القديسة العذراء مريم ، والثلاثة فلاحين ، والقديس مارمرقس الرسول والشهيد ابسخيرون القلينى.

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