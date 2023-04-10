بأسعار مخفضة.. "صيدلة حلوان" تنظم معرضا للملابس بمناسبة الأعياد

تنظم كلية الصيدلة بجامعة حلوان معرض للملابس بمناسبة عيد القيامة المجيد والفطر المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واوضح قنديل: أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة الجديدة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة ، مشيرا إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات تأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار سرور إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية.

وافتتح السوق الخيري الدكتور سامح سرور عميد الكلية والسادة الوكلاء بحضور جمع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وساهم في التنفيذ رعاية الشباب بالكلية.