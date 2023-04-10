زيادة صادرات السكك الحديدية الأوكرانية من جميع السلع ما عدا الحبوب

قال كبير مديري هيئة السكك الحديدية الأوكرانية فاليري تكاتشيف إن صادرات السكك الحديدية من جميع السلع شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الماضية باستثناء الحبوب.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن تكاتشيف قوله إنه في مارس الماضي، قامت الشركة بتصدير 5.3 مليون طن من المنتجات والبضائع (أي أكثر من 73.4 في المئة) مقارنة بمارس العام الماضي وزيادة بنسبة أربعة في المئة عن فبراير الماضي.

وأضاف أن الهيئة سجلت في مارس الفائت معدلات تصدير قياسية عالية من الأسمنت، بمعدل 80 ألف طن (أي ما يزيد على 51 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي)، والنفط بمعدل 133 ألف طن (أي ما يزيد على 7.3 في المئة)، والمعادن الحديدية بمعدل 357 ألف طن (أي ما يزيد على 11.1 في المئة).

ورغم زيادة الصادرات في جميع السلع تقريبا، أشار المسئول إلى أن تصدير الحبوب شهد انخفاضا لدى هيئة السكك الحديدية، حيث انخفض بنسبة 14.4 في المئة في مارس الماضي (بانخفاض قدره 418 ألف طن) مقارنة بشهر فبراير.

وبينما ارتفع معدل الصادرات في اتجاه المعابر الغربية بمقدار 45 ألف طن لتصل إلى 917 ألف طنا، إلا أنه انخفض في اتجاه الموانئ بمقدار 334 ألف طن ليصل إلى 1.59 مليون طن.

كما أوضح تكاتشيف أن حجم صادرات الحبوب استمر في الانخفاض ليصل إلى 78 ألف طن بسبب وفرة المنتجات الزراعية.