«عبد الهادي»: الفوز على «البنك الأهلي» مهم ونجهز تقريرًا فنيًا لمدرب الزمالك الجديد

عبر مدحت عبد الهادي المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن اللقاء كان مهما جدا والفريق حصد ثلاث نقاط غالية وغاية في الأهمية في توقيت صعب والجميع يعلم الظروف التي يمر بها الفريق عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: ” سعيد بروح اللاعبين في مباراة البنك الأهلي بالرغم من الهجوم الكبير الذي تعرضت له عقب إعلان قائمة المباراة ووجود عدد من اللاعبين العائدين للقائمة والذين أثبتوا جدارتهم في اللقاء”.

وقال عبد الهادي:” لا أستطيع رفض طلب نادي الزمالك بالتواجد مع الفريق في أي منصب، وحصلت مع الزمالك من قبل على العديد من البطولات، وأعلم كل كبيره وصغيره عن الفريق جيدا وعشت هذه الظروف وأنا لاعب وأدرك جيدا حجم الضغوطات”.

وتابع عبد الهادي:”راهنت على بعض اللاعبين رغم الهجوم الكبير عليهم من قبل الجماهير، ولابد أن أوضح أن اللاعبون مظلومون بسبب الضغوطات ولابد من الترابط بين الجميع حاليا من أجل عودة الفريق مرة أخرى”.

وأضاف: ” أقوم بتجهيز ملف كامل من أجل منحه للمدير الفني الجديد، وسأعقد جلسة أنا وعبد الواحد السيد مدير الكرة معه لشرح ما يعاني منه الفريق والأوضاع كاملة خاصة أن الفريق مقبل على بطولة السوبر المصري وبعده المشاركة في البطولة العربية”.

وفاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء اللقاء قوي بين الفريقان، وسجل هدف الزمالك المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة فشل حارس البنك في التصدى لها، وذلك بالدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدف للبنك الأهلي بداع التسلسل.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.