نهائي كأس مصر.. طموح بيراميدز يتحدى خبرة الأهلي في سهرة رمضانية مثيرة

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2021 – 2022)،

وستكون المواجهة هي الأولى بين الأهلي وبيراميدز في مباراة نهائية من أجل التتويج باللقب.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بينما يتطلع الأهلي للتتويج باللقب رقم 38 في بطولة كأس مصر.

ويخوض الأهلي نهائي كأس مصر ويسعى لاستعادة اللقب الذي توج به آخر مرة نسخة موسم 2019 – 2020.

في المقابل يخوض بيراميدز النهائي للمرة الثانية بعدما خسر نهائي نسخة 2018 – 2019 أمام الزمالك.

وأسند الاتحاد المصري إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

حضور جماهيري كبير

وتقام المباراة بحضور 20 ألف مشجع باستاد القاهرة، حيث أعلنت شركة تذكرتي نفاد التذاكر المخصصة للفريقين بالكامل.

مشوار الأهلي نحو النهائي

صعد الأهلي للمباراة النهائية، بعدما تغلب على فريق المصري بالسلوم بهدف في دور الـ32، ثم تخطي مصر المقاصة بنفس النتيجة في دور الـ16.

وتأهل الأهلي على حساب المقاولون العرب في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1 بينما تخطى عقبة سموحة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

مشوار بيراميدز إلى النهائي

وتأهل بيراميدز في دور الـ32 على حساب لافيينا بهدف، ثم تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16، بنتيجة 2-1.

وصعد بيراميدز في ربع النهائي على حساب البنك الأهلي، بهدف رمضان صبحي ثم تخطى الزمالك حامل اللقب في نصف النهائي، بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.