نهائي كأس مصر.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

ويتواجه بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والربع من مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - رمضان صبحي - هشام محمد - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغيب عن قائمة المباراة:

مصطفى فتحي بسبب الإيقاف مباراتين بعد الطرد في ربع النهائي أمام البنك الأهلي

كما يغيب علي جبر بسبب الإيقاف مباراة بسبب الطرد في نصف النهائي أمام الزمالك.