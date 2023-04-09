الاستخبارات الوطني بالعراق يؤكد أهمية استمرار ملاحقة الجماعات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها

أكد مجلس الاستخبارات الوطني العراقي، اليوم الأحد، أهمية الاستمرار بملاحقة الجماعات الإرهابية، وعدم التراخي في أمن الوطن والمواطن، وكذلك متابعة مصادر تمويل الإرهاب (البشرية والمالية والإعلامية) لتجفيفها وقطع أوصالها.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور أعضاء مجتمع الاستخبارات والقيادات الاستخبارية حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والخطط والمهام المرسومة للأجهزة الأمنية والاستخبارية من أجل تقييمها وتحديثها بما يتماشى ومتطلبات تحقيق أعلى نسب الأمن والاستقرار في البلاد.