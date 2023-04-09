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الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9 أبريل 2023، منذ شهر علي الأقل، بمختلف البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع
وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.6 جنيها للشراء و 33.72 جنيها للبيع
ووصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.27 جنيها للشراء و 38.41 جنيها للبيع
وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.04 جنيها للشراء و 34.17 جنيها للبيع
وسجل سعر الـ 100 ين ياباني نحو 23.33 جنيها للشراء و 23.41 جنيها للبيع
وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.48 جنيها للشراء و 4.5 جنيها للبيع 


ووصل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيها للشراء و 8.26 جنيها للبيع


وبلغ سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع


ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.69 جنيها للشراء و 101.04 جنيها للبيع.
 

سعر الريال السعودي سعر الدرهم ااماراتي سعر الدولار سعر اليورو سع الجنيه الإسترليني