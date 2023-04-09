أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9 أبريل 2023، منذ شهر علي الأقل، بمختلف البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع

وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.6 جنيها للشراء و 33.72 جنيها للبيع

ووصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.27 جنيها للشراء و 38.41 جنيها للبيع

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.04 جنيها للشراء و 34.17 جنيها للبيع

وسجل سعر الـ 100 ين ياباني نحو 23.33 جنيها للشراء و 23.41 جنيها للبيع

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.48 جنيها للشراء و 4.5 جنيها للبيع



ووصل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيها للشراء و 8.26 جنيها للبيع



وبلغ سعر الدرهم الاماراتي نحو 8.39 جنيها للشراء و 8.42 جنيها للبيع



ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.69 جنيها للشراء و 101.04 جنيها للبيع.

