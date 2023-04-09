الدوري الإسباني.. ريال مايوركا يقتنص تعادلًا مثيرًا من بلد الوليد

انتهى اللقاء الذى جمع بين فريق ريال مايوركا الذى حل ضيفاً على نظيره بلد الوليد، بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز سداسية اللقاء اللاعب كيكي بيريز فى الدقيقة الـ 33، وسليم أملاح فى الدقيقة 68 و مونشو رودريجيز فى الدقيقة 86 لصالح فريق بلد الوليد، بينما جاءت ثلاثية ريال مايوركا عن طريق اللاعب فيدات موريكي فى الدقيقة الـ 53، ومانويل مورلانيس فى الدقيقة الـ 58، وفيدات موريكي فى الدقيقة الـ 90 من ضربة جزاء.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح رصيد بلد الوليد 29 نقطة فى المركز الـ 15، بينما أصبح رصيد الضيوف 34 نقطة فى المركز 12.