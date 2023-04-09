نفوق الحيتان على الشواطئ يثير القلق في إندونيسيا

الأحد 09/أبريل/2023 - 12:59 م

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم /الأحد/ ظهور جثة حوت عنبر ضخم على أحد شواطئ جزيرة "بالي" السياحية، وهو الحادث الثالث من نوعه في البلاد منذ بداية أبريل الجاري ما أثار القلق بشأن هذه الظاهرة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن الحوت البالغ طوله 17 مترا ظهر على شاطئ جزيرة "بالى" السياحية أمس السبت وبدا مريضا وهزيلا، لافتة إلى أن حوتا ثانيا ظهر على شاطئ الجزيرة قبل أيام، وظهر آخر فى أول الشهر الجارى.

وأوضحت السلطات أن الفحوص اللازمة للتعرف على سبب نفوق الحوت ستستغرق ثلاثة أسابيع، وأنه سيتم فرض حراسة على موقع نفوقه لمنع المواطنين من الوصول إليه.

يشار إلى أنه فى عام 2018 ظهرت جثة حوت على الشاطئ فى إندونيسيا وعثر فى معدته على عشرات الأكواب والأكياس البلاستيكية ما أثار القلق بشأن مشكلة المخلفات البحرية.

وتعد إندونيسيا ثانى أكبر مصدر للمخلفات فى البحر بعد الصين.