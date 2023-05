حنان أبو الضياء تكتب : جنون العالم السرى للتجسس (4)

الأربعاء 03/مايو/2023 - 09:58 م

تخدير القادة الأجانب قبل إلقاء خطاب أو ترأس اجتماع مهم

رش محطة إذاعية قبل إلقاء كاسترو خطابًا باستخدام الغبار الجوي LSD

حكايات جيمس بوند.. حقيقية

LSD لها تاريخ طويل حافل في أمريكا.. في هذه البيئة، يمكن للمرء أن يفهم ماذا حدث عند مواجهة حالات الجنود في الحرب الكورية، الذين انشقوا إلى الشمال أو شجبوا جرائم الحرب.

وفى الحقيقة أن سيدني جوتليب جعل الولايات المتحدة تشتري العرض العالمي الكامل من LSD، الذي أنتجته فقط في ذلك الوقت شركة ساندوز السويسرية، مقابل 240 ألف دولار. تم استخدام المخزون الضخم على الفور.

أنشأت وكالة المخابرات المركزية منظمات كواجهة لتمويل البحث عن العقار في عدد من الجامعات، بما في ذلك ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لمعرفة كيف سيتفاعل الأشخاص النموذجيون مع الدواء في بيئة سريرية دون جعل اهتمام وكالة المخابرات المركزية بالعقار معروفًا.

كان هناك برنامج مشابه يجري داخل الجيش الأمريكي. اختبرت تجارب Edgewood Arsenal البشرية باستخدام العديد من الأدوية، بما في ذلك LSD، في الحرب وجمع المعلومات. كما هو الحال مع وكالة المخابرات المركزية، قام ضباط الجيش بتخدير الجنود بشكل عشوائي لمراقبة ردود أفعالهم. بينما تم وضع الخطط لاستخدام المخدرات على الفيت كونج (الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام) الذين تم أسرهم للمساعدة في الاستجوابات (التي كانت ستشكل جريمة حرب)، لم يتم سنها لأسباب غير معروفة.

تضمنت الأفكار الأخرى حول كيفية استخدام المخدر القوي لتخدير القادة الأجانب الذين لم تعجبهم الولايات المتحدة قبل أن يلقوا خطابًا أو يرأسوا اجتماعًا مهمًا. كان الأمل في أن يتسبب الدواء في سلوك غير منتظم، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى انخفاض شعبيته أو ضعف اتخاذ القرار؛ حتى أن جوتليب ابتكر خطة لرش محطة إذاعية كان من المقرر أن يلقي فيها فيدل كاسترو خطابًا باستخدام الغبار الجوي LSD على أمل تحقيق غايات مماثلة. لم يتم تنفيذ الخطة.

خلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أن LSD كان "غير متوقع" في نتائجه، بحيث لا يكون الدواء الوحيد الذي سعوا إليه. ومع ذلك، لا تزال وكالة المخابرات المركزية تعتقد أن عقار إل إس دي له مكانه في صناعة التجسس.

من بين الشخصيات البارزة المسجلة طوعية في اختبار MK-Ultra الذين تم إعطاؤهم LSD الشاعر آلان جينسبيرج، والكاتب كين كيسي مؤلف كتاب (طار فوق عش الوقواق) One Flew Over the Cuckoo's Nest’ ،والذى تحول الى فيلم. ومن بين الشخصيات أيضا الشاعر الغنائي روبرت هنتر. في وقت لاحق، كان الثلاثة يروجون لفوائد المخدرات المخدرة وثقافة المخدرات الأوسع في السنوات التي أعقبت مشاركتهم في البرنامج.

لكن يبدو أن قبح تجارب MK-ULTRA قد تسببت في رد فعل جوتليب نفسه، الذي ذهب في النهاية إلى الهند، بعد أن اعتنق أنواعًا مختلفة من التصوف الوجودي. ومع ذلك، فإن الأوهام التي انغمس فيها عمل جوتليب هي جزء من تكوينة روايات جيمس بوند، وهي مؤشر جيد للحياة الداخلية لتلك الفترة.

الحرب البيولوجية من خلال اقتراح ما بعد التنويم المغناطيسي هي الخيط الذي يمر عبر أفضل أعمالها، "On Her Majesty's Secret Service" (1963)، حيث تحول بوند نفسه إلى قاتل مبرمج في فيلم "The Man with the Golden Gun" (1965)، من خلال أوامر بالعودة إلى المقر الرئيسي وقتل م. ما يبدو سخيفًا بالنسبة لنا الآن لم يكن في ذلك الوقت مجرد جزء من عملة الخيال ولكن جزءًا من عملة المعقول، وليس أكثر أو أقل عبثية من مجموعتنا الخاصة من الرعب اللطيف المقبول، مثل الخوف الذي يجعلنا جميعًا مطيعين.

كما يظهر كتاب كينزر، أن السعي وراء الخيال ينتج عنه خسائر حقيقية. الضابط جيمس جيسوس أنجلتون، الذي كان في الخمسينيات من القرن الماضي، يتمتع بجولة بين جرعات الجين والمقويات التي تحتوي على LSD. ربما أثر الحمض على سلوك أنجلتون بعد ذلك، مما جعله أحد الأشخاص القلائل الناجحين في التحكم بالعقل. لأن أنجلتون كان، بصفته رئيسًا للاستخبارات المضادة للوكالة خلال ذروة الحرب الباردة، يحتفظ بوكالة المخابرات المركزية في قبضة.

لذلك امتلك الاعتقاد الواثق بجنون العظمة - الذي كان مطلوبًا أن يتبناه من العملاء ذوي الرتب الدنيا، في ظل خطر الإبعاد أو الطرد - فيما أطلق عليه المطلعون نظرية القبعة السوداء. تنص النظرية على أن الوكالة قد اخترقها شخص رفيع المستوى منذ فترة طويلة وأن جهاز المخابرات العامة، لحمايته، كان يرسل عددا ثابتًا من المنشقين المزيفين بـ "معلومات مضللة". المنشقون الذين وصلوا، جميعهم تقريبًا حقيقيون، تعرضوا للشك العدائي، وفي إحدى الحالات، تعرضوا لسوء المعاملة الوحشي.

كان أنجلتون رجلًا مطلعا حقًا، وكان طالبًا مخلصًا للناقد الأدبي البريطاني الذي لا مثيل له ويليام إمبسون، الذي وصف، في قصائد مجازية كثيفة لدوني وشكسبير، بنسلفانيا. لذلك كان شخصية ذات درجات من التناقض الدقيق، وعشق الذاتية، والغموض. في الواقع، قام أنجلتون بتسليح استراتيجية التفسير هذه؛ مقتنعًا بأن أي إشارة واضحة ظاهريًا في العالم تعني في الواقع شيئًا أكثر ظلًا مما يبدو. ولذا فقد نسج شبكة من الازدواجية الإمبونية (مفهوم مُستخدم في فلسفة ولاهوت الفيلسوف الدنماركي سورين كيركجور، مرادف للنفاق والأنانية ).

يثير كتاب "دائرة الخيانة: رواية وكالة المخابرات المركزية عن الخائن ألدريتش أميس والرجال الذين خانهم"، أسئلة مماثلة حول ذكاء المخابرات الوطنية. نُشر الكتاب لأول مرة في عام 2012، كتبته ساندرا جرايمز وجين فيرتفيوي، وهما اثنتان من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

بعد عدة سنوات من التحقيق، قرروا في أوائل التسعينيات أن ألدريش أميس، رئيس وكالة مكافحة التجسس السوفياتي، كان جاسوسًا سوفيتيًا. أن أميس كان يفعل كل شيء إلى حد كبير يدل الى أنه جاسوس، باستثناء ارتداء علامة الاسم المكتوبة باللغة الروسية.

المنافسة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي هو موضوع هوس ساندرا جرايمز وجين فيرتفيوي يخبروننا بإسهاب كيف تم توزيع الميداليات والمال بشكل غير عادل، ناهيك عن اهتمام وسائل الإعلام. وكم يتقاضون رواتب القائمين على الأمن القومي!

أميس، الذي بدأ التجسس لصالح روسيا في منتصف الثمانينيات، تلقى عادةً مبالغ تتراوح بين عشرين ألفًا وخمسين ألف دولار لتقديم المعلومات، وكان يُنظر إليه على أنه جشع للغاية، في وقت كان فيه التجار في دريكسيل بورنهام لامبرت يجنون الملايين سنويًا.

توضح ساندرا جرايمز وجين فيرتفيوي المدى الذي وصلت إليه الأمور الداخلية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)؛ حيث ظلت السياسة عبارة عن عقدة عنقودية مطلقة طوال فترة وجودهم في الوكالة، بسبب المخلفات الطويلة لنظرية القبعة السوداء لأنجلتون.

كما حاول الآخرون أن يشرحوا لرؤسائهم فى كي جي بي، أن فكرة المنشق المزيف كانت مستحيلة للوهلة الأولى داخل النظام السوفيتي، بسبب "كلمة واحدة - الثقة". سوف يقوم الرئيس بتزويد المنشق بما يكفي من المعلومات الحسنة النية ليكون مفيدًا حتى من الناحية السطحية، لأن احتمالات انتقاله إلى الواقع كانت كبيرة جدًا. كان هذا الحساب البسيط، الذي بدا واضحًا بالنسبة للسوفييت، بديهيًا للغاية أيضا بالنسبة لعقل مثل عقل أنجلتون.

لم تكن المعلومات التي قدمتها عوامل الاختراق هذه هي التصميم للقنبلة الكمومية الفائقة الكوبالت، ولكن، بشكل شبه دائم، كل شئ عن المنظمة المنافسة: من فعل ماذا، من جلس في مكانه، من أبلغ من، من كان صعودًا أو هبوطًا —سياسة المكتب، بشكل أساسي.

أول هدية من أميس إلى كي جي بي. قوائم الهاتف لكل العاملين بالمخابرات الأمريكية. في غضون ذلك، كانت الأصول الروسية لوكالة المخابرات المركزية تقدم معلومات موازية. تقول ساندرا جرايمز وجين فيرتفيوي إن مثل هذه الرسائل قدمت صورة كاملة ومثيرة لما قاله K.G.B.

على ما يبدو كانت الوكالتان مشغولتين للغاية بالتجسس على بعضهما البعض، لدرجة أنهما نسيا التجسس على حكومة بعضهما البعض. معرفة ما هو K.G.B. لم يكن القيام به هو نفس الشيء مثل معرفة إلى أين تتجه الدولة السوفيتية، وكان صعود ميخائيل جورباتشوف وسقوط الاتحاد السوفيتي بمثابة مفاجأة كاملة لوكالة المخابرات المركزية.

كان من الممكن أن تصل إلى حكم أفضل بشأن ما كان يحدث في روسيا من خلال قراءة الصحف، من العمل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ظاهرة "الملكة الحمراء"

ما يفعله معظم الجواسيس حقًا لا يختلف عن "التحليل الأساسي" الذي يحاول المستثمرون القيام به. تخبرنا نظرية السوق الفعالة أن التدقيق في الإستراتيجية والميزانية العمومية للشركة لن يمنحك ميزة مالية، ولكن إذا لم يقم أحد بإجراء تحليل أساسي، فلن يكون السوق فعالًا.

إذا توقف الجميع عن التجسس، فسيضطرب توازن الأمم، وربما ينتج عن الاختلالات مزيد من الذعر من السلام. هناك ظاهرة "الملكة الحمراء" في التجسس؛ وهى"الجاسوس مقابل الجاسوس" للتوازن المحبط دائمًا هي في الواقع الحالة الأكثر أمانًا الممكنة.

قد نخطئ في تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها خلسة على المعرفة غير المشهورة والمشتركة. وبالتالي فإن خيبة الأمل التي وجدها الليبراليون المتعاطفون حديثًا مع أجهزة الاستخبارات، فى أزمة علاقة دونالد ترامب مع روسيا، تكمن ببساطة في حقيقة أن أكثر ما يثير الصدمة فيه كان معروفًا بالفعل.

استمرت المؤامرة الروسية إلى حد كبير في العراء، مع إخفاء معظم الأجزاء السرية تحت غطاء شفاف. كانت عبقرية دونالد ترامب، كما هو الحال في كثير من الأحيان، عدم قدرته على الإخفاء: لا أحد يستطيع أن يصدق تمامًا ما يفلت منه لأننا نفترض أنه من غير المرجح أن يكون الفعل العلني بمثابة تجريم. نحن نفسر ما هو في الواقع. ترامب شخصية خرجت مباشرة من مسرح القسوة. إنه يتصرف فقط، دون أي أعمال عقلية داخلية، بصرف النظر عن الضرورة النرجسية.

إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من أدبيات التجسس، فهو أن الأسطح التي نراها عمومًا لها أهمية كبرى، وأن الحقائق الأكثر وضوحًا حول خطط ودوافع البلدان الأخرى عادة ما تكون أكثر تنبؤية من التخمينات الأكثر حدة في تلك المخفية. والنتيجة الطبيعية لهذه الحقيقة هي أن أفضل طريقة لإبراز القوة لا تكمن في ارتكاب الخطأ سرًا، بل القيام بعمل الخير علانية.

يحدد كتاب فن الحرب (الذي كتب على الأرجح في القرن الثالث قبل الميلاد، وربما لم يكتبه صن تزو) خمسة أنواع مختلفة من التجسس، بما في ذلك العملاء المزدوجون، و"العملاء الداخليون" الذين يعملون داخل معسكر العدو، و"العملاء المستهلكين"، الذين يمكن أن يكونوا يستخدمون لنشر معلومات مضللة.

تعمل المجموعات الخمس في سرية وانسجام، وصاحب السيادة فى تلك العمليات بحاجة إلى استخدام الجواسيس، بما في ذلك "الأحدب، الأقزام، الخصيان، النساء الماهرات في فنون مختلفة، الأشخاص الأغبياء"، جنبًا إلى جنب مع الأذكياء والقتلة المجرمين.

يبدو أن على الجواسيس دراسة ماضي مهنتهم ؛ فخلال الحرب العالمية الأولى، كان الروس لا يزالون يستخدمون نوع الشفرات التي ابتكرها يوليوس قيصر قبل 2000 عام تقريبًا، على ما يبدو كانوا غير مدركين أن هذا النوع من الشفرات قد تم كشفه بشكل مرتين؛ في التاريخ، مرة في بغداد في القرن التاسع على يد يعقوب بن إسحاق الكندي، ومرة أخرى في عصر النهضة بإيطاليا على يد عالم التشفير الموسوعي ليون باتيستا البرتي.

يمكن أن يوفر الوعي بالتاريخ ميزة استراتيجية، على الرغم من أن الصدى المخيف بين الماضي والحاضر يشير إلى أن الجواسيس والمتعاملين معهم قد يستفدون جيدًا من التفكير في الفظائع التي ارتكبتها مهنتهم في الماضي؛ فظهور التعذيب المعروف باسم "الإيهام بالغرق" في محاكاة تعذيب الغرق في محاكم التفتيش الإسبانية.

أعادت القوات الأمريكية اكتشافه في الفلبين في أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت ممارسة أمريكية - على الرغم من أن حكومة جورج دبليو بوش جادلت بأنها تمارس هذا الاسلوب من أشكال التعذيب.

حتى لو كان ممارسو الذكاء المعاصر غير مهرة في جعل معرفة الماضي حليفهم في الحاضر، فهذا لا يعني أنهم غير مدركين تمامًا لتاريخهم.