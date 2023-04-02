الرشيد مستشارا بأمانة مجلس الوزراء.. الملك سلمان يصدر قرارات بعزل وتعيين عدد من قيادات السعودية

الأحد 02/أبريل/2023 - 02:57 م

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عددًا من الأوامر الملكية، بشأن عزل وتعيين عدد من قادة الدولة من مختلف الجهات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الملك سلمان أصدر أوامره بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 397 بتاريخ 21 / 7 / 1442هـ.

ونصت قرارات الملك سلمان على: إعفاء الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية من منصبه، وإعفاء فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالرياض من منصبه، وتعيين فهد الرشيد مستشارا في أمانة مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتكليف المهندس إبراهيم السلطان بالرئاسة التنفيذية للهيئة الملكية بالرياض، وإعفاء محمد النحاس محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبد العزيز البوق محافظا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.