اليوم.. بدء حجز وحدات مشروع دار مصر بـ4 مدن جديدة

الثلاثاء 28/مارس/2023 - 02:26 ص

يبدأ، اليوم الثلاثاء 28 مارس حجز وحدات مشروع دار مصر، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان التابع لـ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في تمام الساعة 10 صباحا.

شقق دار مصر كام متر؟

ويبلغ عدد وحدات مشروع دار مصر نحو 512 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 100 و150 م2، بـ4 مدن جديدة «15 مايو- العبور- دمياط الجديدة- برج العرب الجديدة».

حجز شقق دار مصر

ويتم التقديم لحجز وحدات مشروع دار مصر من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

«www.hdb-reservation.com»،«http://www.hdb-reservation.com»، بكلمة المرور والرقم القومي، ثم اتباع الخطوات التالية:

كراسة شروط دار مصر

يبدأ التقديم غدًا.. رابط حجز وحدات مشروع دار مصر بـ4 مدن جديدة

- الضغط على «أرغب في التقدم»، ثم احجز الآن.

- تظهر شاشة- للاطلاع فقط- توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ثم تظهر شاشة تمثل بيانات وحدات مشروع دار مصر المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة».

- اضغط على تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

كم مقدم شقق دار مصر؟

وتأتي آليات سداد ثمن وحدات مشروع دار مصر كالتالي:

نظام سداد شقق دار مصر

يبدأ التقديم غدًا.. رابط حجز وحدات مشروع دار مصر بـ4 مدن جديدة

- سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن وحدات مشروع دار مصر خلال شهر.

- سداد 10 % من إجمالى ثمن وحدات مشروع دار مصر عند الاستلام.

أسعار شقق دار مصر

- يتم سداد 70 % «باقى ثمن وحدات مشروع دار مصر» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بـ البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل).

- يُستحق القسط الأول لـ وحدات مشروع دار مصر بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

حساب أقساط شقق دار مصر

ويستطيع حاجزو وحدات مشروع دار مصر سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري بـ بنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.