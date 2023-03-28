مجلس أمناء الحوار الوطني يشيد بالاستجابة السريعة للرئيس السيسي

الثلاثاء 28/مارس/2023 - 01:18 ص

أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالاستجابة السريعة للرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلّق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابة سيادته السريعة لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعهم الأخير، يوم أمس، الموافق 26 مارس 2023، والخاص، من مقترَح متعلّق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأعلن الرئيس منذ قليل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، وإشادة سيادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني، مُثمّناً ما تم مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجه سيادة الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن.