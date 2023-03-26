الأربعاء.. بايدن يناقش مع نظيره الأرجنتيني القضايا ذات الاهتمام المشترك

الأحد 26/مارس/2023 - 11:53 ص

يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، في اجتماع ثنائي في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد البيت الأبيض- في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد- بأن القادة سيلتقيان بعد اختتام اليوم الأول من القمة الثانية للديمقراطية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 200 على العلاقات الثنائية، وتأكيد قوة الشراكة بين البلدين.

وأضاف البيان، أن بايدن وفرنانديز سيناقشان كيف يمكن للولايات المتحدة والأرجنتين مواصلة الشراكة لمواجهة التحديات العالمية ومواصلة إحراز تقدم في المجالات ذات الاهتمام الوطني المشترك، بما في ذلك المعادن المهمة وتغير المناخ والفضاء والتكنولوجيا.

كما سيناقشان سبل التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى قيمهم المشتركة المتمثلة في الشمول والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.