ads
السبت 25 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفتي يوضح حكم أخذ الرجل مال زوجته دون رضاها

شوقي علام
شوقي علام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إن تصرف الزوج في مال زوجته دون رضاها يعد من الأمور المحرمة، لأن الله تعالى قال في كتابه: «فإن طِبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»، وإن لم تطبن الزوجات فيكون مالا حراما.

وأشار مفتي الجمهورية خلال لقائه الرمضاني اليومي ببرنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، إلى أن انتقال المال من الفرد لغيره يجب أن يكون بالرضا، والقرآن يحذر من أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في ذلك وبشدة المال العام، وفق قول ربنا: «إلا أن تكون تجارة عن تراض ٍ منكم».

 ولفت إلى أن هناك مسميات في البيوع رفضها النبي؛ لأن فيها احتيال على أخذ المال بغير رضا صاحبها، إذا فكل معاملاتنا في الدنيا يجب أن تتم بالرضا.
 

الإعلامي حمدي رزق مفتي الجمهورية الزوج الأموال شهر رمضان