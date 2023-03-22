سوريا: تحويل رحلات مطار حلب باتجاه دمشق واللاذقية لحين إصلاح أضرار الهجوم الإسرائيلي

الأربعاء 22/مارس/2023 - 02:24 م

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم /الأربعاء/، أنه بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية؛ ما تسبب بخروج المطار عن الخدمة، مشيرة إلى أنه جرى تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وذكرت المؤسسة العامة للطيران المدني في وزارة النقل السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إن كوادرها بدأت، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية، في ترميم وإصلاح الأضرار.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أن إسرائيل نفذت فجر اليوم /الأربعاء/ هجومًا جويًا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب الدولي، ونقل التلفزيون السوري عن المصدر العسكري قوله إن القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية بالمطار.