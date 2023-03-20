«المنزل الحجري»| تعرف على بيت فلينستون المنحوت داخل الصخور بالبرتغال.. صور

الإثنين 20/مارس/2023 - 07:30 ص

اكتسب منزل فلينستون والمعروف أيضًا باسم منزل Casa do Penedo في البرتغال لقب "المنزل الحجري" بسبب مظهره الصخري الغريب، حيث تم بناء المنزل داخل أربع صخور ضخمة.

ويتميز المنزل يتميز والأبواب المقاومة للرصاص، بالإضافة إلى حوض سباحة منحوت في الصخر. ويقع على قمة جبال فافي في شمال البرتغال - على بعد حوالي 80 ميلًا من بورتو - مما يوفر مناظر رائعة من مكانه على ارتفاع 2600 قدم تم تحويله مؤخرًا إلى متحف.

وعلى الرغم من وجود عدد من مزارع للرياح بالقرب من المنزل، إلا أنه لا يوجد به كهرباء. ونتيجة لذلك، لا يوجد بها تلفزيون أو هاتف ولكن فيه مياه جارية وإمدادات غاز.

وقال المصور ريكاردو أوليفيرا ماتيوس "تم بناء المنزل من أربع صخور كبيرة تستخدم كأساس للمنزل وجدرانه وسقفه.

المنزل مجهز بشكل جيد إلى حد ما على الرغم من عدم وجود كهرباء، إلا أنه يحتوي على مدفأة وحتى حمام سباحة منحوت من إحدى الصخور الكبيرة".

وأضاف ماتيوس "عندما كنت طفلًا، أتيحت لي الفرصة لمقابلة صاحب المنزل والدخول إلى المنزل لبضع دقائق، أتذكر أنني كنت معجبًا حقًا بالهندسة المعمارية والمنظر الرائع من حوله".

وتم بناء المنزل المكون من طابقين في عام 1974 بهدف تحويله إلى منزل لقضاء العطلات. والأثاث من الداخل مصنوع من جذوع الأشجار، على الرغم من أن الأريكة منحوتة من الخرسانة.

ويوجد في الطابق الأرضي مطبخ وغرفة معيشة، بينما يضم الطابق العلوي غرفة النوم الوحيدة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.