شاب كفيف يفوز بـ 55 ألف دولار في برنامج المسابقات

الإثنين 20/مارس/2023 - 07:15 ص

ربح شاب كفيف جائزة مقدارها 55 ألف دولار، بعدما تمكن بنجاح من الإجابة عن جميع أسئلة المسابقة بما في ذلك سؤال صعب يتعلق بالفن.

حظي المتسابق البريطاني توبي، بإعجاب الحضور ومقدمة برنامج المسابقات، بعد أن نجح في الإجابة عن جميع أسئلة المسابقة، وبفضل حسه الفكاهي الذي تمتع به طيلة المسابقة، حيث أطلق العديد من النكات حول إعاقته.

بعد إكمال الجولات بنجاح، وصل توبي إلى السؤال الأخير، حيث لجأ إلى خيار المساعدة الخارجية للإجابة على السؤال الذي احتوى على أربعة خيارات حول الفائز بجائزة تيرنر الفنية في القرن الحادي والعشرين.

وعندما تبين بأن الإجابة التي حصل عليها صحيحة، لم يستطع توبي التعبير عن مدى فرحته، وتوجه لمعانقة منسقة الموسيقى سارة في إذاعة بي بي سي 2، التي ساعدته في الإجابة على السؤال، وتعهد بالاستماع إليها كل يوم.

وأشادت مقدمة البرنامج بـ “توبي” على أدائه الجيد على الرغم من إعاقته، قبل أن تطلب منه التحدث عن حالته بشكل تفصيلي.

قال توبي إنه ولد بضعف بصري بسبب حالة وراثية، وساءت حالته مع تقدمه في السن وفقد قدرته على الإبصار بنسبة 96% في سن السادسة عشرة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.