إبداعات البوابة.. ولما كبرت أنا ياامي.. قصيدة لـ محمد عبد القوي حسن

الأحد 19/مارس/2023 - 11:34 م

ولما كبرت أنا ياامي

وقلت اشيل الحمل عنك

خدتي حملك جوه حضنك

ورحلتي خالص للابد

ولما كبرت انا ياامي

بصيت لقيتني مش لاقيك

كان نفس تبقي سنين طويلة

ونفس اشيل الهم عنك والمرض

شلتيه لوحدك

همك ومرضك

شلتيه معاك والسنين

دلوقتي بياخدني الحنين

واقعد اتذكر ياامي

ايام ماكنا

وبرغم كل الجهد والتعب التقيل

لكن اكيد

كانت بتجمعنا المحبة والونس

كات ضحكة صافية تضمنا

الحب كان فرش وغطا

واي لقمة كانت جميلة

وكانت هنية

كانت بتيجي بالتعب

هي الحياة ياامي مبنية علي التعب

لكني بتعب

واقعد ادور ع الونس

علي ضحكة صافية

علي حضن دافي

علي ريش حمام

علي قش عش

جريد نخيل

صفصاف وفحل

الصيف يهفهف

ع العيون الطيبة

وفي الشتا

علي ضهر فرن يلمنا

مش لاقي ملمح للحنان

للصدق واللهفة والاهتمام

للبراح والانشراح

طعم الونس

ساحة النقاء

فرح الاغاني الممكنة

وقت العصاري

ندهة سنين الطيبين

بذرة حنين مغروسة ياامي

ف كبد هذي الارض

محتاجة حد يبل ريقها من العطش