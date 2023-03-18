«البوابة» تنظم ندوة حول الحوار بين الشرق والغرب بمشاركة شخصيات فرنسية ومصرية

السبت 18/مارس/2023 - 08:41 م

بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع «لو ديالوج»، تنظم مؤسسة «البوابة نيوز» والمركز العربي للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، ندوة تحت عنوان: «الحوار بين الشرق والغرب.. محاولة لوصل ما انقطع».

يتحدث في الندوة من الجانب الفرنسي كلٌ من بيير لولوش وزير الدفاع الفرنسي الأسبق والسيناتورة فاليرى بوييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسى وألكسندر دلفال الكاتب والصحفى الفرنسى الكبير.

ومن الجانب المصري يتحدث كلٌ من الدكتور على الدين هلال والدكتور زاهى حواس والدكتور عبد المنعم سعيد.

تُعقد الندوة بعد غدٍ الإثنين فى القاهرة بحضور لفيف من الخبراء والباحثين.

