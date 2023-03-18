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السبت 18 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«البوابة» تنظم ندوة حول الحوار بين الشرق والغرب بمشاركة شخصيات فرنسية ومصرية

عبدالرحيم على
عبدالرحيم على
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بمناسبة إصدار الطبعة الفرنسية من مجلة وموقع «لو ديالوج»، تنظم مؤسسة «البوابة نيوز» والمركز العربي للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، ندوة تحت عنوان: «الحوار بين الشرق والغرب.. محاولة لوصل ما انقطع». 

يتحدث في الندوة من الجانب الفرنسي كلٌ من بيير لولوش وزير الدفاع الفرنسي الأسبق والسيناتورة فاليرى بوييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسى وألكسندر دلفال الكاتب والصحفى الفرنسى الكبير.

 ومن الجانب المصري يتحدث كلٌ من الدكتور على الدين هلال  والدكتور زاهى حواس والدكتور عبد المنعم سعيد.

تُعقد الندوة بعد غدٍ الإثنين فى القاهرة بحضور لفيف من الخبراء والباحثين.
 

لو ديالوج البوابة نيوز ندوة عبدالرحيم علي