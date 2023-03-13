احتفالا" بذكري ميلاده ..الأوبرا تعلن فتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقىة مجانا

الإثنين 13/مارس/2023 - 09:30 م

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فتح متحفى محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور، حتى الخميس الموافق ١٦ مارس الجارى، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتى تحل خلال شهر مارس الجارى.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، أن فتح متحفى محمد عبدالوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية يأتى استمرارا لتقليدها السنوى الهادف الى تعريف الاجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع، لافتة إلى أن المتحف يستعرض ملامح مشوار حياة الموسيقار محمد عبدالوهاب من خلال عدة قاعات إحداها تحمل اسم "قاعة الذكريات" وتنقسم إلى جناحين، الأول يلقى الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التى حصل عليها، بينما يضم الجناح الثانى عددا من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، إلى جانب قاعة للسينما تضم كل الأفلام التى قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، بالإضافة إلى قاعة للاستماع والمشاهدة تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغانى وألبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين، ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس.

وأوضحت الأوبرا، أن متحف الآلات الموسيقية يحتوى على مجموعة من الآلات القديمة، والتى تم العثور عليها أثناء ترميم مبنى معهد الموسيقى العربية وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقا لطبيعتها، وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية توضح طبيعتها بالإضافة إلى جهاز يصدر صوتها ومنها آلات نادرة مثل بيانو الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور وآلة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب لحن أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.

وأشارت الأوبرا إلى أنه تم تخصيص عدة أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية لتقديم باقة من أعمال النهر الخالد، احتفالا بذكرى ميلاده منها سلسلتا "وهابيات" و"كلثوميات" بالإضافة إلى حفل فرقة التراث للموسيقى العربية المقام فى الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.