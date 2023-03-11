اليوم.. مناقشة وتوقيع «العرافة» لفاطمة خير في «بتانة»

السبت 11/مارس/2023 - 01:24 ص

تقيم دار بتانة للنشر ندوة في السابعة مساء السبت 11 مارس الجاري لمناقشة وتوقيع رواية "العرافة" للكاتبة والروائية فاطمة خير.



تُدير الندوة الإعلامية منى سلمان، ويناقش الرواية الشاعر والناقد شعبان يوسف، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح.

تدور أحداث الرواية بين عالمي الخيال والواقع، حيث تجد البطلة نفسها في رحلة بلا نهاية، تدفعها للبحث عن حقيقتها وإعادة اكتشاف معاني الحياة وتعريف مسلماتها.

رواية "العرافة" نص أنثوي خليط بين المذكرات وأحلام اليقظة، والتحقيق النفسي، والعدو وراء معرفة الذات، وقد تتجلى هذه الذات فى حلم، فى إشارة، فى علامة تأتي مصادفة، لكن تبقى الرغبة الحارقة فى الإمساك بالروح وهي حرة، واكتشاف إمكاناتها.. حارة وصادقة.

يشار إلى أن فاطمة خير صدر لها من قبل كتاب "أنثى سعيدة" أيضًا عن دار بتانة، و"أنثى مع سبق الإصرار" عن دار المحروسة، و"رسائلي إليه" عن دار روافد، والمجموعة القصصية "معزوفات قصيرة فى الطريق.