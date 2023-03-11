قافلة الثقافة للجميع بقرية جبارة بشمال سيناء تحتفل بيوم الشهيد

السبت 11/مارس/2023 - 12:30 ص

انطلق بيت ثقافة 30 يونيو بقافلة ثقافية وفنية بحى جبارة ببئر العبد اليوم بمناسبة يوم الشهيد وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية بحضور سكرتير القرية أحمد مقبل، بالتعاون مع مدرسة متعب هجرس الابتدائية بحضور تغريد محمد وحنان عيد المدرسة بمدرسة متعب هجرس وبحضور مجموعة من رياض الأطفال و مدرسة سالم الهرش الإعدادية المشتركة بحضور فيروز محمد المدرسة بمدرسة سالم الهرش، وكان في استقبال القافلة صابر سليمان من أهالي وأعيان حي جبارة.

بدأت القافلة فقراتها بحضور أعيان وأهالي القرية بآيات قرآنية للموهبة جومانا محمد ثم كلمة مدير البيت سليمان منصور الذي بدأ حديثة بالشكر لجميع الأهالي على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين وزارة الثقافة وكافة الجهات وبخاصة التربية والتعليم والأزهر الشريف، مؤكدًا على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء والأستاذ أشرف المشرحاني مدير عام الفرع بنشر الوعي الفني والثقافي واكتشاف ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية ثم كلمة أحمد مقبل سكرتير القرية، تلى ذلك الفقرات الفنية فى الغناء والشعر للمواهب، يارا نعيم، وجومانا محمد، وبسملة محمد، وأروى سالم، وأميرة سليمان، وجوري السيد، وإيمان محمد، ومريم نعيم، وحسن سالم، ويوسف محمد، وتم تقديم فقرات فنية لرياض الأطفال، وفرقة متحدي الإعاقة.

وقام مجموعة من الشباب بعرض بعض الرقصات الشعبية التى تعبر عن التراث السيناوى منها رقصة الدحية ثم كلمة الختام لصابر سليمان وكلمة مدير البيت، عقب الكلمات تم توزيع جوائز وهدايا رمزية مقدمة من بيت ثقافة ٣٠ يونيو فى جو ترفيهي سعيد لأطفال وأهالي حي جبارة وقام بالإشراف على الأنشطة مدير البيت ومحمد نصار ونجيب سويلم وأمل صالح وتم ذلك أثناء حضور أشرف المشرحاني مدير عام الفرع والدكتور محمد عبد النبي إذاعة شمال سيناء والأستاذ بجامعة العريش وتم متابعة سير العمل والإشراف على فقرات القافلة الثقافية والفنية وأبدوا سعادتهم بالنشاط الثقافي. وأكد مدير عام الفرع على الدعم الكامل من الدكتورة وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة والكاتب محمد نبيل لكافة الأنشطة ورعاية الموهوبين فى كافة المجالات على مستوى الجمهورية وبخاصة سيناء الحبيبة.