علماء روس يبتكرون أطرافا اصطناعية وغرسات من ألياف الكربون

الخميس 09/مارس/2023 - 06:00 ص

ابتكر العلماء العسكريون من مجمع " إيرا" العسكري للمبتكرات في أنابا بجنوب روسيا، طريقة لإنتاج وزرع الأطراف الاصطناعية الداخلية المصنوعة من ألياف الكربون.

وهم يقومون بتطوير سبل اختبارها من حيث التوافق الحيوي. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن الجندي الأول المهندس في السرية الثالثة للمجمع العسكري العلمي قسطنطين ألكسندروف.

وقال:" المقصود بالأمر هو المنتجات الطبية المصنوعة من مواد الكربون المركبة وقبل كل شيء، الأطراف الاصطناعية والغرسات. ويتم إنتاج المادة المركبة من ألياف الكربون عن طريق الضغط وتأثير درجات الحرارة العالية. وتتمثل ميزتها في أن أنسجة العظام تنمو بفضل وجود مادة مسامية. وبعد مرور بعض الوقت، من الصعب التمييز حتى في الأشعة السينية بين مكان وجود العظم، ومكان ترميمه بمساعدة طرف اصطناعي. ونعمل الآن على إعداد طرق لاختبار التوافق الحيوي، وستتم بعد ذلك تجربتها على الحيوانات المختبرية".

وحسب الباحث العسكري فإن المواد المركبة من الكربون تستخدم على نطاق واسع في مختلف مجالات الإنتاج الصناعي، وبينها إنتاج الصواريخ، وتطوير الأدوات الآلية وغيرها. ولا توجد في الوقت الراهن تجربة لاستخدام مثل هذه المواد للأغراض الطبية في العالم. وبالتعاون مع "معهد "الأورال" للبحوث العلمية الذي يُنتج هذا النوع من المواد المركبة، قام المتخصصون بتطوير طرف اصطناعي لعنق الفخذ وغرسة لجزء من جمجمة الدماغ. ويخطط الباحثون لإنجاز العمل في المشروع نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع العسكري للمبتكرات طوّر باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد طريقة لا مثيل لها في العالم لإنتاج أدوات طبية ذات تصميم خاص، وذلك بناء على طلبات شخصية واردة من المرضى.