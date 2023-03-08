اليوم.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:43 ص

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

يجرى الوزيران مباحثات ثنائية حول أهم القضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، على تاريخية العلاقات الأردنية المصرية، موضحًا أن هناك تنسيقا دائما بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتي يتوافق فيها الموقف الأردني والمصري بشأن ضرورة الوصول لحل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد.