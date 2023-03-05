أسعار الدولار اليوم الأحد 5 مارس 2023

الأحد 05/مارس/2023 - 08:45 ص

استقرت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 5 مارس 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجّل أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.57 جنيه للشراء و 30.67 جنيه للبيع في 3 بنوك حكومية.

وخاصة أبرزها " مصر و الأهلي المصري ، التنمية الصناعية".

وسجّل اقل سعر للدولار في ميد بنك نحو 30.6 جنيه للشراء و 30.68 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك حوالي 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع من بينها بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBCالأهلي المتحد، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي

الاسكندرية، ابوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادات، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم".

وسجّل أعلي سعر دولار في البنوك في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا 30.72 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.